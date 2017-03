Ο Αγγέλου αγωνίζεται στο Σεντ Φράνσις και με αυτό το σουτ επικράτησε του Βάγκνερ με 71-70!

Ο ίδιος τελείωσε το ματς με 6 πόντους έχοντας 2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ και μία ασίστ.

Δείτε το απίστευτο φινάλε

St. Francis (PA) will play for an auto bid on Tuesday because of this wild buzzer-beater (via @RedFlashMBB) https://t.co/THncZMw08T pic.twitter.com/FxKyRNJRjh

— SB Nation CBB (@SBNationCBB) 4 Μαρτίου 2017