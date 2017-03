«Καυτοί» είναι οι πρωταθλητές στο ματς με τους Χοκς, με τους ΛεΜπρον και Ίρβινγκ να έχουν τρελά κέφια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αυτή η συγκλονιστική φάση, όπου... βαρέθηκαν να αλλάζουν πάσες, ζαλίζοντας τους αντιπάλους.

Eight passes in one possession. The Cavs are playing beautiful basketball. pic.twitter.com/XrSCGJG2MH

— SLAM Magazine (@SLAMonline) 4 Μαρτίου 2017