Το καταστροφικό δεκάλεπτο της Μπαρτσελόνα! (pics)

Οι «μπλαουγκράνα» παίζουν τα... ρέστα τους σε ό,τι αφορά τη μάχη για την πρόκριση στα playoffs της EuroLeague επιδιώκοντας μια σειρά από μαζεμένες υπερβάσεις, αρχής γενομένης από την αποψινή αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Παρ' όλα αυτά, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο με 4-29, έχοντας 2/12 σουτ εντός πεδιάς, 0/8 σουτ πίσω από τα 6μ.75 και 7 λάθη σε αυτό το διάστημα.

RECORD: @cskabasket won the first quarter by 25 points, 4-29. @FCBbasket's biggest loss in one quarter was 23 points (vs. Benetton) pic.twitter.com/RbWfMsn8wd

— EuroLeague Gurus (@EuroleagueGurus) 3 Μαρτίου 2017