Θέλουν Καλδερόν οι Χοκς (pics)

Τον Χοσέ Καλδερόν επιθυμούν να εντάξουν στο ρόστερ τους οι Χοκς.

Ο 35χρονος γκαρντ αποδεσμεύτηκε από τους Ουόριορς, αφού πήρε 415.000 δολάρια για σχεδόν 2 ώρες παρουσίας του στην ομάδα. Αιτία ήταν ο τραυματισμός του Ντουράντ, ο οποίος τους ανάγκασε να ψάξουν λύση στα φόργουορντ, με τον Ματ Μπαρνς να είναι ο εκλεκτός αντικαταστάτης.

Οι δρόμοι Καλδερόν-Ουόριορς θα χωρίσουν επίσημα το Σάββατο (04/03), με τον ίδιο να προτιμά μια ομάδα που θα μπει στα playoffs, και οι Ατλάντα Χοκς θέλουν να τον αποκτήσουν το συντομότερο δυνατόν.

The Atlanta Hawks hope to add Jose Calderon to their roster as early as Saturday, according to league sources. — Marc Stein (@ESPNSteinLine) 3 Μαρτίου 2017

Jose Calderon is poised to clear waivers Saturday at 5 PM ET. Atlanta can try to claim him off waivers outright or sign him when he clears. — Marc Stein (@ESPNSteinLine) 3 Μαρτίου 2017