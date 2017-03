Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έδειξε την ανωτερότητά της στη Βαρκελώνη και καθόλου... έλεος! Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας πραγματοποίησε τρελό πρώτο δεκάλεπτο κι έβαλε ξανά σε δύσκολη θέση τον Γιώργο Μπαρτζώκα!

Η μεγαλύτερη διαφορά σε ένα δεκάλεπτο ανήκει στην Κίντερ Μπολόνια (39-12 δεύτερο δεκάλεπτο κόντρα στην Εστουντιάντες το 2001) και απόψε οι Ρώσοι σταμάτησαν στο +25 (4-29 στο 10').

Μάλιστα, οι 4 πόντοι της Μπαρτσελόνα είναι η χειρότερη επίδοση στην ιστορία της EuroLeague!

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Όταν ολοκληρώνεις το πρώτο δεκάλεπτο στο -25 μπροστά στο κοινό σου πως να βρεις ψυχολογία να κάνεις την ανατροπή; Η Μπαρτσελόνα είχε 8 άστοχα τρίποντα και 7 λάθη με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας να υπερισχύει σε όλα τα επίπεδα.

ΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Νάντο ντε Κολό ήταν ο κορυφαίος των νικητών! Ο Γάλλος γκαρντ σταμάτησε στους 21 πόντους με 9/14 δίποντα, μάζεψε 3 αμυντικά ριμπάουντ, έδωσε 3 ασίστ, έκλεψε 2 φορές κι έκανε 3 λάθη.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Μάρκους Έρικσον σε 8:37 είχε 2 άστοχα τρίποντα, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο σε 8:37.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το πρώτο δεκάλεπτο, αφού οι Καταλανοί δεν βρήκαν ποτέ την ψυχολογία να επιστρέψουν.

ΑΦΑΝΗΣ-«ΗΡΩΑΣ»: Ο Άαρον Τζάκσον... έκανε λίγο απ' όλα στο παρκέ! Είχε 7 πόντους, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ και είχε 2 λάθη σε 25:00.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το ονειρικό πρώτο δεκάλεπτο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας έκλεισε με πρωταγωνιστή τον Μίλος Τεόντοσιτς. Ο Σέρβος γκαρντ πέτυχε το τρίποντο, πήρε και το φάουλ από τον Ράις για ν'αποτελειώσει την Μπαρτσελόνα.

.@MilosTeodosic4 rounds a perfect first quarter for @CSKAbasket with a wild three-pointer - AND ONE!! #FCBCSK #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/u3YOEPe1AE

— EuroLeague (@EuroLeague) 3 Μαρτίου 2017