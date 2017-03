Ουέστμπρουκ και Τζέιμς οι Παίκτες του Μήνα! (pic)

Οι πρωταθλητές Καβαλίερς έκαναν ρεκόρ 9-1 έχοντας στη σύνθεσή τους τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος μέτρησε 25.9 πόντους, 10.6 ασίστ και 7.2 ριμπάουντ σε αυτό το διάστημα. Ο King Τζέιμς είχε 63.7% στα σουτ εντός πεδιάς και 56.8% στα τρίποντα, σκοράροντας 20+ πόντους στις οκτώ από τις 10 συμμετοχές του. Μάλιστα στο 111-104 επί των Νικς στις 4 Φεβρουαρίου ο ΛεΜπρόν έγινε ο νεότερος NBAer που φτάνει τους 28.000 πόντους!

Σε ό,τι αφορά τον Ουέστμπρουκ, ο ηγέτης της Οκλαχόμα έκανε μ.ό. σε triple-doubles, μετρώντας 33.4 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ στο 7-4 των Θάντερ τον Φεβρουάριο! Παράλληλα το ΝΒΑ ανακοίνωσε ότι ο Ντάριο Σάριτς (Σίξερς) και ο Γιόγκι Φέρελ (Μάβερικς) αναδείχτηκαν Rookies του Μήνα σε Ανατολή και Δύση.

The @Cavs' @KingJames & @OKCThunder's @russwest44 named @Kia NBA Players of the Month for February! #KIAPOTM pic.twitter.com/AEWCjGhimr

— NBA (@NBA) 2 Μαρτίου 2017