Τα εντυπωσιακά ρεκόρ των Ρόκετς (pics)

«Σπάνε» τα κοντέρ οι Ρόκετς!

Η ομάδα του Χιούστον, με τη νίκη επί των Κλίπερς (103-122) πέτυχε δύο φοβερά ρεκόρ.

Πρώτον, για 48ο σερί ματς σημείωσαν από 100 πόντους και πάνω και δεύτερον, έγινε η πρώτη ομάδα στο ΝΒΑ που ευστοχεί σε 20+ τρίποντα, σε τρία, από τα τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια που είχε. Συγκεκριμένα, με Γουλβς είχαν 22 και με Κλίπερς και Πέλικανς από 20.

.@HoustonRockets first team in NBA history to connect on 20 3-pointers three times in a four-game span #Rockets50 pic.twitter.com/ZKtdZLWFCP

— NBA.com (@NBAcom) 2 Μαρτίου 2017