Σάρωσαν το Λος Άντζελες οι Ρόκετς, αφού πέρασαν άνετα από την έδρα των Κλίπερς με 122-103.

Κορυφαίος ο Χάρντεν με 26 πόντους (7/15δ., 4/9τρ., 8/8β.) και 9 ασίστ κι ακολούθησε ο Άντερσον με 23 πόντους (6/11 τρ.) και 7 ριμπάουντ.

Από τους ηττημένους, ο Γκρίφιν είχε 17 πόντους και οι Πολ (11ασ.) και Ρίβερς από 16 έκαστος.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-34, 58-70, 78-108, 103-122.

