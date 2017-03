O... MVP του Eurocup, Σαν Εμετέριο! (vid)

Ο Ισπανός γκαρντ οδήγησε τη Βαλένθια στη νίκη με 88-82 και έκανε το 1-0 στη σειρά των best of three.

Συγκεκριμένα συγκέντρωσε 29 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης έχοντας 17 πόντους με 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 8 κερδισμένα φάουλ!