Καρφωματάρα από Ουόλ! (vid)

Οι Ουίζαρντς υποδέχονται τους Ουόριορς κι ο Ουόλ δείχνει τις... ορέξεις τους στην ρακέτα των «πολεμιστών».

Δείτε το εντυπωσιακό του κάρφωμα:

All angles of the John Wall dunk!#DCFamily pic.twitter.com/tTR3gmK2pl

— NBA (@NBA) 1 Μαρτίου 2017