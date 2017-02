Παίρνουν Κόουλ οι Θάντερ (pic)

Σύντομο ήταν το πέρασμα του Νόρις Κόουλ στην Κίνα και τους Shandong Golden Stars, αφού επιστρέφει στο ΝΒΑ, για χάρη των Θάντερ.

Ο 28χρονος θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας της Οκλαχόμα μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ είχε αγωνιστεί στο ΝΒΑ και με τους Χιτ (2011-15) και Πέλικανς (2015-16).

Ο Κόουλ σε 9 ματς με την κινέζικη ομάδα είχε κατά μέσο όρο 19.1 πόντους, 2.6 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 1.7 κλεψίματα.

Free agent Norris Cole has agreed to a deal with the Oklahoma City Thunder for rest of the season, league sources tell @TheVertical.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 28 Φεβρουαρίου 2017