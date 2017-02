«Επίθεση» Σακίλ σε Ντουράντ! (pics)

Ο Ντουράντ, σαν καλός συμπαίκτης και φίλος, πήρε το μέρος του ΜακΓκι, στη διαμάχη του με τον Ο' Νιλ, λέγοντας πως είναι παιδιάστικο να φέρεσαι σε κάποιον που κάνει απλά λάθη, σαν να είναι χαζός.

Τώρα, όμως, ο Σακίλ έκανε «επίθεση» στον «KD» αναφέροντας πως είναι καλύτερα να κοιτάει τη δουλειά του.

«Κοίτα τη δουλειά σου. Αυτό δεν αφορά εσένα. Κατλαβαίνω πως υπερασπίζεσαι τον συμπαίκτη σου και είναι cool αυτό, αλλά ο Τζαβέιλ είναι ανόητος. Αυτός το ξεκίνησε κι εγώ θα το τελειώσω», έγραψε ο «Shaq» στο twitter του.

@KDTrey5 I understand u sticking up for your teammate that's cool but your boy @JaValeMcGee34 is still a bum, he started it I'm a finish it

— SHAQ (@SHAQ) 24 Φεβρουαρίου 2017