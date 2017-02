Χάνει όλη τη σεζόν ο Σίμονς (pic)

Ο Μπεν Σίμονς δεν θα βοηθήσει καθόλου φέτος του Σίξερς αφού το οστό στο οποίο είχε υποστεί κάταγμα στο δεξιό πόδι, δεν έχει κολλήσει όπως θα έπρεπε. Η ομάδα ανακοίνωσε πριν δύο μέρες πως θα γινόντουσαν νέες εξετάσεις στον ρούκι της Φιλαδέλφεια, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν τα αναμενόμενα.

Το Νο1 του τελευταίου ντραφτ τον Οκτώβριο είχε χειρουργηθεί και έκτοτε συνεχώς αναβαλλόταν η επιστροφή του.

Update: CT scan showed a fracture but unclear as to whether it’s new or old #Sixers https://t.co/bxRDu9sMIh

