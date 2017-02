Σχολιαστής αγώνων ΝΒΑ ο Μπος! (pic)

Το Μαϊάμι ενημέρωσε στις αρχές της σεζόν ότι δεν μπορεί να δώσει την άδεια στον Κρις Μπος ώστε να επιστρέψει στις αγωνιστικές δραστηριότητες, καθώς οι εξετάσεις που υποβλήθηκε έδειξαν ότι η θρόμβωση στο αίμα δεν έχει εξαφανιστεί πλήρως ενώ δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του.

Ο Μπος έπαιξε μόνο 44 αγώνες τη σεζόν 2014-15 και άλλους 53 πέρυσι. Και τις δύο χρονιές τέθηκε νοκ άουτ όταν βρέθηκε να έχει θρόμβωση στο αίμα. Φέτος δεν έχει αγωνιστεί σε κάποιο ματς ενώ αρχίζει νέα καριέρα ως σχολιαστής αγώνων ΝΒΑ, αφού το δίκτυοι ΤΝΤ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας τους!

Welcome to the family, @chrisbosh! pic.twitter.com/PGZmZZc47s

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 23 Φεβρουαρίου 2017