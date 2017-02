Ανανέωσε ο ΜακΝιλ στην Μπάμπεργκ (pic)

Ο Αμερικανός, πρώην γκαρντ του Άρη, είχε υπογράψει συμβόλαιο δύο μηνών με την γερμανική ομάδα και σε περίπτωση που... έπειθε τον Τρινκιέρι θα ανανέωνε έως το τέλος της χρονιάς!

Όπερ και εγένετο, με τον Τζερέλ ΜακΝιλ να «κλειδώνει» τη παρουσία του στο ρόστερ της Μπάμπεργκ μέχρι το καλοκαίρι.

.@jerel_mcneal bleibt uns bis zum Saisonende erhalten! #Basketballherz

----

McNeal stays with Brose Bamberg until end of season! #GameOn pic.twitter.com/IVE3dmtRGE

— Brose Bamberg (@BroseBamberg) 23 Φεβρουαρίου 2017