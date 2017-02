Την ώρα που αποχωρούσε για τα αποδυτήρια, κάποιος φίλος των γηπεδούχων κάτι είπε στον Ρικ Πιτίνο ο οποίος αντέδρασε και λίγο έλειψε να... ορμήξει κατά πάνω του!

Όμως με την άμεση παρέμβαση των συνεργατών του, αποφεύχθηκαν τα... χειρότερα.

Δείτε τι έγινε

Rick Pitino is very displeased with a UNC fan pic.twitter.com/z4bYUuyMw6

— Jonathan Jones (@jjones9) 23 Φεβρουαρίου 2017