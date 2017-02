O Όστιν στα καλύτερά του! (vid)

Ο 23άχρονος σέντερ υποχρεώθηκε να αποσυρθεί από τα παρκέ πριν από δυο χρόνια αφού διαγνώστηκε με σύνδρομο Μάρφαν, μια σπάνια ασθένεια που προσβάλλει την καρδιά και την αορτή ενώ ενδεχόμενη ενασχόλησή του με το μπάσκετ θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του!

Παρ' όλα αυτά, οι γιατροί τού έδωσαν το «ΟΚ» για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, παρά την πολύ περιορισμένη ορατότητά του από το δεξιό του μάτι. Η Ζελέζνικ ήταν η μεγάλη ευκαιρία του Όστιν, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνισή του στην Αδριατική Λίγκα κόντρα στην ΜΖΤ Σκοπίων, έχοντας 20 πόντους με 3/5 τρίποντα σε 16'!

.@IsaiahAustin shined yesterday for his #FMP vs. @kkmztskopje. He scored 20 points (3/5 for 3) in just 16 minutes on court! #ABALiga #FMPMZT pic.twitter.com/VSFXP9Fmp3

