Ακόμη δεν έχει τελειώσει το ματς κι ο Ράσελ Ουέστμπρουκ έχει 36 πόντους. Ύστερα από ένα τρίποντο του, ο σούπερ σταρ των Θάντερ προσπαθούσε να σβήσει αλλά... τίποτα!

Δείτε την επική του αντίδραση:

Brodie is feeling it!

He's up to 31 PTS. 4Q coming up NEXT on TNT! pic.twitter.com/6CgwMfMZbY

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 20 Φεβρουαρίου 2017