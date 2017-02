Ο Καμερουνέζος σέντερ των Σίξερς μπορεί να μη συμμετέχει στο All Star Game, αλλά περνάει απίστευτες στιγμές στη Νέα Ορλεάνη.

Ο Τζόελ Εμπίντ συνάντησε τον θρύλο του ΝΒΑ, Μάικλ Τζόρνταν και δεν έχασε την ευκαιρία να φωτογραφηθεί μαζί του:

The GOAT and The PROCESSpic.twitter.com/HTuZuAHi0Y

— Joel Embiid (@JoelEmbiid) 19 Φεβρουαρίου 2017