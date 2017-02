Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι από τα πιο... καυτά ονόματα του ΝΒΑ και λίγο πριν από την ιστορική του συμμετοχή στο All Star Game, σελίδα στο twitter δημιούργησε για... χάρη του ένα επικό βίντεο.

Με «βάση» το τρομερό κάρφωμά του με άλμα από τη γραμμή των βολών στο ματς με τους Πέισερς, παρουσιάζουν τον Γιάνναρο να κάνει το γύρο του κόσμου με ένα άλμα, λίγο πριν καρφώσει τη μπάλα!

Giannis gotta do the dunk contest next year. pic.twitter.com/A6TIs6ToWw

— Cycle (@bycycle) 19 Φεβρουαρίου 2017