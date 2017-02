To All Star Game μόλις... άρχισε! (pics & vids)

Το Smoothie King Center φιλοξενεί το φετινό All Star Game. Ο διαγωνισμός τριπόντων, ο διαγωνισμός καρφωμάτων και φυσικά το skills challenge μάς κράτησαν ξάγρυπνους.

Η μαγική βραδιά ξεκίνησε με σόου από τσιρλίντερ των ομάδων, ενώ η κόντρα των Πορζίνγκις-Κάζινς μάς... άνοιξε την όρεξη για το skills challenge.

Ο Λετονός ήταν ο μεγάλος θριαμβευτής νικώντας στον τελικό τον Χέιγουορντ. Εκπληξη ήταν ο αποκλεισμός του Αϊζάια Τόμας που φέτος κάνει... παπάδες με τους Σέλτικς.

All rounds of KP the ! pic.twitter.com/xjfZrhHhYh

Στη συνέχεια, Κέμπα Ουόκερ, Καϊρί Ίρβινγκ, Γουέσλεϊ Μάθιους, Έρικ Γκόρντον (τα άκουσε στην είσοδό του...), Νικ Γιανγκ, C.J. ΜακΚόλουμ, Κάιλ Λάουρι και Κλέι Τόμπσον κοντραρίστηκαν στο διαγωνισμό τριπόντων.

Αφού ο Τόμπσον (περσινό νικητής) αποκλείστηκε από τον τελικό, έχοντας 18 βαθμούς. Γουόκερ, Ίρβινγκ και Γκόρντον διεκδίκησαν τον τίτλο του κορυφαίου.

Ο Ουόκερ δεν ήταν καλός με 17 βαθμούς κι ο Ίρβινγκ με 20 φαινόταν ότι θα χάσει άνετα. Ο Γκόρντον όμως στην τελευταία σειρά που πήγε δεν ήταν ιδιαίτερα εύστοχος και έστειλε το... ματς στην παράταση. Εκεί... λύγισε τον Ίρβινγκ και αναδείχθηκε κορυφαίος.

Πριν το διαγωνισμό καρφωμάτων, το γήπεδο... δάκρυσε με το αφιέρωμα στον τεράστιο Σέιγκερ. Ο Ρέτζι Μίλερ έβγαλε το κουστούμι του, μπήκε μέσα στο παρκέ, συνοδευόμενος από τους ΝτεΡόζαν και Χάρντεν κι άλλους celebrities και όλοι μαζί με τους Ίρβινκ, Γκόρντον και Ουόκερ σούταραν τρίποντα για ένα λεπτό με το καθένα να... κοστίζει 10 χιλιάδες δολάρια, χρήματα που δόθηκαν στο ίδρυμα του Κρεγκ Σέιγκερ!

Από αυτή τη διαδικασία μαζεύτηκαν 130.000 δολάρια. Στη συνέχεια ο Κάρι σούταρε από το κέντρο για να πάει το ποσό στα 500.000 δολάρια, αλλά... δεν.

Ετσι, ο Σακίλ Ονίλ πήρε τον γιο του Σέιγκερ πήρε αγκαλιά για να καρφώσει και... τσουπ, 500.000 δολάρια για το ίδρυμα του Κρεγκ Σέιγκερ! Στιγμές που όντως μόνο το ΝΒΑ χαρίζει!

ANOTHER ONE for the #SagerStrong Foundation! pic.twitter.com/elXgFM9WEw

— NBA (@NBA) February 19, 2017