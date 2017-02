Δύο «θρύλοι» των ελληνικών παρκέ ξανά μαζί!

Οι πάλαι ποτέ «αιώνιοι» αντίπαλοι, Έντι Τζόνσον και Παναγιώτης Γιαννάκης συναντήθηκαν στην πόλη που θα φιλοξενήσει το 66ο All-Star Game και ο Αμερικανός παλαίμαχος φόργουορντ ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter τη selfie που έβγαλαν, με τη χαρά να είναι έκδηλη στο πρόσωπο και των δύο.

A blast from my past for my Greek Followers. @OlympiakosSFP pic.twitter.com/DyqYrFJ4GN

— Eddie A Johnson (@Jumpshot8) 17 Φεβρουαρίου 2017