Οι Μπάτλερ και Ίρβινγκ... έδωσαν χαρά σε μία οικογένεια (pic)

Η Νέα Ορλεάνη είναι μία πόλη που έχει ταλαιπωρηθεί από ακραία καιρικά φαινόμενα με αποκορύφωμα τον καταστροφικό Τυφώνα Κατρίνα. Ο οργανισμός Rebuilding Together έχει βοηθήσει αρκετές οικογένειες που έχασαν το σπίτι τους, όπως κι άλλες που έμειναν άστεγες για άλλους λόγους. Οι παίκτες που θα λάβουν μέρος στο All Star είδαν πως δουλεύει ο οργανισμός από πρώτο χέρι, ενώ οι Μπάτλερ και Ίρβινγκ, που βοήθησαν στο βάψιμο πόζαραν με την οικογένεια που θα πάρει το σπίτι:

.@JimmyButler and @KyrieIrving meet the family whose home they are painting @RebldgTogthr #NBAAllStar pic.twitter.com/aiB0g9lMS5

— NBA Cares (@nbacares) 17 Φεβρουαρίου 2017