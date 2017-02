«Πέταξε» για Θεσσαλονίκη ο Παναθηναϊκός (pics & vid)

Δύο μέρες πριν... παλέψει με τον Άρη στο «Νick Galis Hall» για τον πρώτο στόχο της χρονιάς η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε με προορισμό την Θεσσαλονίκη.

Με το μυαλό μόνο στο Κύπελλο οι «πράσινοι» προπονήθηκαν αρχικά στο κλειστό του ΟΑΚΑ κι έπειτα ταξίδεψαν χωρίς απουσίες (πλην του τραυματία Γκιστ).

Την Παρασκευή (17/2, 15:00) είναι προγραμματισμένη η συνέντευξη Τύπου.

Going to Thessaloniki for the #cupfinal2017! #paobc pic.twitter.com/B8KZWwT2k7

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 16 Φεβρουαρίου 2017