Αυτή τη φορά «ανέβασε» στο twitter του μια φωτογραφία από ένα εξώφυλλο του θρυλικού περιοδικού «Τρίποντο» όπου πανηγυρίζει μία νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό.

«Για τους Έλληνες ακολούθους μου. Οι καλές στιγμές δεν ξεχνιούνται...» έγραψε χαρακτηριστικά.

For my Greek Followers. Good times are always remembered @OlympiakosInfo pic.twitter.com/3G2dc23Qru

— Eddie A Johnson (@Jumpshot8) 14 Φεβρουαρίου 2017