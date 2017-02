Ο παίκτης των 76ers θέλησε να ξεσπάσει τα νεύρα του για τη χαμένη βολή, με αποτέλεσμα να βάλει όλη του τη δύναμη στο high five του Σάριτς!

Όπως θα δείτε στο βίντεο, ο Κροάτης φόργουορντ κρατούσε για... ώρα το χέρι του από τον πόνο!!

Άραγε θα του το ξαναδώσει ύστερα από χαμένη βολή;

You big mad or little mad? pic.twitter.com/CS3hPIqBFd

— Bleacher Report (@BleacherReport) 14 Φεβρουαρίου 2017