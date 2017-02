Λίγο μετά από τον έντονο διάλογο που υπήρξε μεταξύ των Ουέστμπρουκ-Ντουράντ, ήταν η σειρά του Ρόμπερσον να προσπαθήσει να ανεβάσει την... πίεση στον σούπερ σταρ των Ουόριορς.

Σε μια φάση που ο Ντουράντ πήρε φάουλ από τον Ρόμπερσον, ο πρώτος βρέθηκε στο παρκέ και την ώρα που σηκώθηκε δημιουργήθηκε ένταση.

Kevin Durant and Andre Roberson going at it.

pic.twitter.com/rF3Wx7aFXN

— NBA SKITS (@NBA_Skits) 12 Φεβρουαρίου 2017