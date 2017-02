Συγχαρητήρια από Τζάκσον σε Ιτούδη για την... Εθνική! (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ της ΤΣΣΚΑ έδωσε συγχαρητήρια στον Έλληνα κόουτς μέσω titter, για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ελλάδος.

Συγκεκριμένα έγραψε: «Συγχαρητήρια στον προπονητή μου, Δημήτρη Ιτούδη, που έγινε προπονητής στην ομάδα της χώρας του»!

Ο Δημήτρης Ιτούδης λέγεται πως βρίσκεται σε συζητήσεις με την ΕΟΚ για να αναλάβει καθήκοντα προπονητή στην «επίσημη αγαπημένη» και ο Τζάκσον ίσως να ξέρει κάτι παραπάνω!

Congratulations to coach @ItoudisD on being the head man to represent his country!

— Aaron Lee (@AaronfingJ) 11 Φεβρουαρίου 2017