Ένα ακόμα σόου, έδωσε ο... κύριος τριπλ-νταμπλ, Ράσελ Ουέστμπρου (έφτασε τα 26 κι συνεχίζει) που με εκπληκτική εμφάνιση, πήρε από το χέρι τους Θάντερ και τους οδήγησε στον θρίαμβο επί των πρωταθλητών Καβαλίερς, με 118-109.

Ο σούπερ σταρ της Οκλαχόμα, σταμάτησε το παιχνίδι με 29 πόντους, μοιράζοντας παράλληλα 11 ασίστ, ενώ μάζεψε και 12 ριμπάουντ, πραγματοποιώντας μία ακόμα μαγική εμφάνιση. Και με τον ΛεΜπρον να είναι σε μέτρια ημέρα, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, η ομάδα από την Οκλαχόμα κατάφερε να πάρει - και σχετικά εύκολα μάλιστα - μία πολύτιμη νίκη.

Ο μόνος που... διασώθηκε για τους πρωταθλητές, ήταν ο Ίρβινγκ, που είχε 28 πόντους, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό. Αντίθετα, ο Ολαντίπο με 23 και ο Άνταμς με 20, έδωσαν τις απαραίτητες βοήθειες στον Ουέστμπρουκ και έτσι οι Θάντερ ανέβηκαν στο 31-23, ρίχνοντας τους Καβς στο 36-16.

#RussellWestbrook nets his 26th triple-double, tying Oscar Robertson for the third most in a season in @NBAHistory!#ThunderUp pic.twitter.com/jkC3GtZTnW

— NBA (@NBA) 10 Φεβρουαρίου 2017