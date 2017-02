Παραλίγο... ξύλο στο Μέμφις! (vids)

Ο Ντέβιν Μπούκερ δεν αποκάλυψε τι ακριβώς ειπώθηκε, αλλά για να ανάψουν τα αίματα τόσο πολύ, σίγουρα δεν θα ήταν και... ό,τι καλύτερο.

«Ο Ντάνιελς έχει αλλάξει πέντε ομάδες σε τρία χρόνια (σ.σ. τέσσερις σε τέσσερα για την ακρίβεια) και όλο αυτό κάνει. Είναι μπάσκετ. Μπορεί να υπάρχει το trash talk κάποιες φορές, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μου μιλάει έτσι» ήταν τα λόγια του Μπούκερ.

Στον καυγά πήραν μέρος οι περισσότεροι παίκτες, χωρίς ωστόσο να δοθεί συνέχεια.

Devin Booker on Troy Daniels: "He's been on five teams in three years and he has the nerve to talk trash to me." (via @1340AMFOXSports) pic.twitter.com/eGd6mv0d2F

— Bleacher Report (@BleacherReport) 9 Φεβρουαρίου 2017