Τα έβαζε όλα ο Κόρβερ (vid)

Οι Καβαλίερς επικράτησαν των Πέισερς στην Ιντιάνα με το εμφατικό 132-117 και λογικό είναι όλοι να περίμεναν πως πρώτος σκόρερ θα ήταν ο Τζέιμς ή έστω ο Ίρβινγκ βρε αδερφέ. Και όμως αυτός που ήταν στην κορυφή του σχετικού πίνακα ήταν ο εντυπωσιακός Κάιλ Κόρβερ. Και ήταν εντυπωσιακός όχι μόνο για τους 29 πόντους που πέτυχε, αλλά για το απίστευτο 8/9 τρίποντα!!! Ο άνθρωπος έβλεπε το αντίπαλο καλάθι σαν βαρέλι, με τους συμπαίκτες του να τον αποθεώνουν σε κάθε του τρίποντο.

All 8 of Kyle Korver's three-pointers, his most in a game since 2007!#DefendTheLand pic.twitter.com/FUscysxgay

— NBA (@NBA) February 9, 2017