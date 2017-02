Την είπε στον Τραμπ ο Κάρι

Ο Στεφ Κάρι αυτή την στιγμή είναι το μεγαλύτερο όνομα για την εταιρία αθλητικών ειδκών Under Armour, όμως μετά το σημερινό ενδεχομένος οι σχέσεις τους να περάσουν κάποια προβλήματα. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την απάντηση του ηγέτη των Ουόριορς στον ιδιοκτήτη της εταιρίας αναφορικά με τα όσα είπε ο Κέβιν Πλανκ για τον νέο πρόεδρο της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα ο Πλανκ τόνισε μεταξύ άλλων πως υποστηρίζει τον νέο Πλανητάρχη επισημαίνοντας πως είναι περιουσιακό στοιχείο για τις ΗΠΑ «real asset for the country», ωστόσο η απάντηση του Κάρι ήταν άμεση και ιδιαίτερα καυστική, καθώς ανέφερε πως συμφωνεί με την λέξη asset αν βγουν κάποια γράμματα «Συμφωνώ με τη λέξη asset, αν αφαιρέσετε το "et"" από την κατάληξη», ήταν τα λόγια του και όπως κανείς αντιλαμβάνεται το ass που μένει, μόνο καλό δεν είναι για τον Τραμπ...