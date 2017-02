Με τους Χιτ να έτρεχαν ένα σερί 11 νικών, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τους περίμενε στο Μιλγουόκι προκειμένου να τους το σπάσει. Ο Γιάνναρος πάλεψε και με το παραπάνω για να τα καταφέρει, πέτυχε 22 πόντους, αλλά η ομάδα του Μαϊάμι δείχνει ανίκητη το τελευταίο διάστημα. Επικράτησε με 106-88 και έκανε το εντυπωσιακό 12-12 μπαίνοντας για τα καλά σε τροχιά πλέι οφ, κάτι που στο ξεκίνημα με τις συνεχόμενες ήττες θεωρούνταν σχεδόν απίθανο. Οι Χιτ πλέον έφτασαν στο 23-30, ενώ τα... ελάφια έχασαν και άλλο έδαφος μένοντας στο 22-29.

Ο αγώνας στο Μιλγουόκι ήταν ένας μονόλογος για τους φιλοξενούμενους που σχεδόν σε κανένα σημείο δεν απειλήθηκαν. Τα... ελάφια για ακόμα μία φορά τα περίμεναν όλα από τον Greek Freak που έφτασε τους 22 πόντους με 9/15 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 2/2 βολές, κατέβασε 8 ριμπάουντ, έδωσε μία ασίστ και έκανε 2 κλεψίματα και μία τάπα, αλλά ήταν απελπιστικά μόνος, μιας και οι μόνοι που τον ακολούθησαν σε διψήφιο αριθμό πόντων ήταν ο Πάρκερ που είχε μόλις 14 και ο Μπίσλεϊ με 11.

Για τους νικητές που έδειξαν για ακόμα μία φορά πως βρίσκονται σε απίστευτη φόρμα, ο Ουάιτσαϊντ είχε 23, ο Τζόνσον 20, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Ντράγκιτς, με τον Σλοβένο να έχει 16 πόντους και 7 ασίστ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο να έρθει η νίκη για την ομάδα του.

Jet tosses it up to HOOK for the SLAM!!#OwnTheFuture pic.twitter.com/aTCRL9aiUL — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 9, 2017

As Dion would say... "AND-1!" pic.twitter.com/yUKThs5ytm — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 9, 2017