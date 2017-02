Έσπασε το χέρι του ο Τέρνερ! (vid)

Αν και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει η σοβαρότητα της κατάστασής του, οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για σπάσιμο του δεξιού του χεριού, όπερ και σημαίνει ότι θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

Ο Τέρνερ τραυματίστηκε όταν συγκρούστηκε με τον Χάρισον Μπαρνς εκτός φάσης και εντός των επόμενων ωρών αναμένεται και η επίσημη ενημέρωση από το Πόρτλαντ.

Δείτε πώς χτύπησε

This appears to be the play where Evan Turner fractured his right hand. Ran into Harrison Barnes' elbow on a screen. pic.twitter.com/eOnnZewqmd

