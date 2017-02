Εθνική Καμερούν καλεί Εμπίντ! (pics)

Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο σέντερ των Σίξερς βρίσκεται στις κλήσεις που έκανε ο Λαζάρε Αντινιόνο για το Afrobasket 2017 (19-30/08).

Ο Εμπίντ διανύει την καλύτερη περίοδο του στο ΝΒΑ, μετά τους τραυματισμούς που δεν του επέτρεψαν να πατήσει στο παρκέ, και το να φορέσει το εθνόσημο είναι η καλύτερη επιβράβευση γι' αυτόν.

Επίσης, άλλος ένας... νεοφερμένος στην εθνική είναι ο Πασκάλ Σιακάμ των Ράπτορς, ενώ στις υποχρεώσεις του Καμερούν θα συμμετέχει - ίσως για τελευταία φορά - και ο Λουκ Μπα Α' Μούτε των Κλίπερς.

Cameroon native @mbahamoute has high praise for fellow countryman @JoelEmbiid

Cameroon could have a very scary team at next year's #AfroBasket2017 #TrustTheProcess

➡️ https://t.co/tWTGRotsPj

