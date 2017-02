Οι Σέλτικς υποδέχτηκαν για τελευταία φορά τον Πολ Πιρς και πέρασε στο παιχνίδι για τα τελευταία δευτερόλεπτα για να ευστοχήσει σε τρίποντο! Το παιχνίδι τελείωσε κι όλο το γήπεδο σηκώνεται για να τον αποθεώσει!

Paul Pierce enters the game for the final time in Boston and he drains the 3!

Amazing

(Via @clippittv) pic.twitter.com/OwDdR2jvQq

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) February 5, 2017