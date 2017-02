Οι Μπόστον Σέλτικς επιφύλαξαν τρελή υποδοχή στον Πολ Πιρς... ωστόσο απέναντι στους Κλίπερς συνέχισαν το σερί τους!

Οι γηπεδούχοι μπορεί να είχαν το προβάδισμα σε σχεδόν όλη την αναμέτρηση, αλλά στο τέλος επέτρεψαν στην ομάδα του Λος Άντζελες να πλησιάσει. Τελικά, οι Σέλτικς ήταν πιο ψύχραιμοι στα κρίσιμα δευτερόλεπτα και με τον Αϊζάια Τόμας να είναι... ασταμάτητος με 28 πόντους (7ασ.) πήραν ακόμα μία νίκη. Από την άλλη μεριά ξεχώρισαν οι Γκρίφιν (23π., 8ριμπ.) και Κρόφορντ (23π., 2ριμπ.).

Τα δωδεκάλεπτα: 29-19, 56-47, 81-77, 107-102

#NBARook Jaylen Brown drives in and gets the tough finish! #NBARapidReplay #NBAonABC pic.twitter.com/WX3yyE44d6

This time, Blake gets the dime on the lob! #NBARapidReplay #NBAonABC pic.twitter.com/7pgN3hOlHw

— NBA (@NBA) February 5, 2017