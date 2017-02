Όλο το ΝΒΑ στο πλευρό του ΛαΒιν (pics)

Ο Ζακ ΛαΒιν θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, μιας και υπέστη ρήξη χιαστών στο τελευταίο ματς των Τίμπεργουλβς. Ο κόσμος του ΝΒΑ είναι συγκλονισμένος από τον σοβαρό τραυματισμό του και άπαντες είναι στο πλευρό του.

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς τού ευχήθηκε μέσω του λογαριασμού του στο twitter:

«Δεν σε ξέρω προσωπικά αλλά λατρεύω το ταλέντο σου. Να έχεις μια υγιής και γρήγορη ανάρρωση».

Don't know you personally but love your talent homie. Have a healthy and speedy recovery @ZachLaVine!! Minor set back/major comeback. — LeBron James (@KingJames) 4 Φεβρουαρίου 2017

O Ρίκι Ρούμπιο έγραψε: Δεν έχω συναντήσει πιο σκληρό εργάτη από αυτόν. Ξέρω ότι θα επιστρέψεις πιο δυνατός από πριν.

I haven't met a harder worker than him. I know you will come back stronger than before. @ZachLaVine — Ricky Rubio (@rickyrubio9) 4 Φεβρουαρίου 2017

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς έγραψε: «Θα έλεγα ψέμματα αν έλεγα ότι δεν έκλαψα μόλις έμαθα τα νέα. Εύχομαι μια γρήγορη ανάρρωση όχι μόνο σε έναν συμπαίκτη μου, αλλά σε έναν αδερφό μου».

Would be lying if I said I didn't cry when I got the news. Wishing a speedy recovery to not just my teammate, but my brother @ZachLaVine — Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) 4 Φεβρουαρίου 2017

Ο πόιντ γκαρντ των Κλίπερς Τζαμάλ Κρόφορντ ευχήθηκε με τη σειρά του: «Ευχές για τον μικρό μου αδερφό, Ζακ ΛαΒιν. Με τον τρόπο που δουλεύεις ξέρω ότι θα επιστρέψεις καλύτερος από ποτέ!».