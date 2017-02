Μπάρκλεϊ: «Ο ΛεΜπρόν με... γκουγκλάρει»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε περάσει στην αντεπίθεση μετά το τέλος του αγώνα Ντάλας-Κλίβελαντ χαρακτηρίζοντας «hater» τον Μπάρκλεϊ, ενώ υπενθύμισε το... μαύρο παρελθόν του άλλοτε σταρ του ΝΒΑ.

Ο Μπάρκλεϊ με τη σειρά του έστειλε νέα απάντηση μιλώντας στο ραδιόφωνο του ESPN: «Είναι γκρινιάρης. Δεν υπάρχει κάτι προσωπικό μαζί του. Και είναι προφανές ότι με γκούγκλαρε για να βρει πράγματα για μένα...» ήταν τα λόγια του «Sir» o ο οποίος υπογράμμισε επίσης:

«Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω πάντα. Δεν είμαι εδώ για να κάνω φίλους με τους παίκτες, αλλά για βγάλω εις πέρας την δουλειά μου».

"Clearly he Googled me and found out some things"

(tho first Barkley asked 'what's it called when you go on the internet & look things up?')

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 31 Ιανουαρίου 2017