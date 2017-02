Να επιστρέψουν νικητές θέλουν οι «αιώνιοι»! (pics & vid)

Μετά το τρίτο και τελευταίο «αιώνιο» ντέρμπι του Ιανουαρίου, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός επιθυμούν να κάνουν... ποδαρικό στο Φεβρουάριο με νίκες απέναντι στις Ούνικς και Γαλατάσαραϊ, αντίστοιχα.

Αμφότερες οι ελληνικές ομάδες έχουν μόνο θετικά αποτελέσματα ενάντια στους ευρωπαϊκούς τους αντιπάλους - οι οποίοι βρίσκονται εκτός οκτάδας στο βαθμολογικό πίνακα - και θέλουν να συνεχίσουν το ίδιο καλά, ώστε οι μεν να πάνε για εδραίωση στην τετράδα και οι δε στην οκτάδα.

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν για πρώτη φορά φέτος την ρώσικη ομάδα και αναδείχθηκαν νικητές (88-59), ενώ οι «πράσινοι» έχουν ρεκόρ 3-0 απέναντι στον τούρκικο σύλλογο και την 11η αγωνιστική τους συνέτριψαν με 85-58.

Η ομάδα του Πειραιά (14-6) θα αντιμετωπίσει αυτή του Καζάν (7-13) αύριο (02/02, 18:00), στον αγώνα που «ανοίγει» την αυλαία της 21ης αγωνιστικής. Ωστόσο, ο Γιάννης Σφαιρόπουλος έχει αρκετούς «πονοκεφάλους». Ο Σπανούλης απέφυγε τα χειρότερα μετά τον τραυματισμό του από το ματς με τον Παναθηναϊκό, αλλά δύσκολα θα ταξιδέψει στο Καζάν. Ο Γιανγκ θα μείνει εκτός αποστολής, ενώ και οι πιθανότητες για να προλάβει ο Λοτζέσκι είναι 50-50.

Από την άλλη, στο «τριφύλλι» (11-9) είναι όλοι... ετοιμοπόλεμοι για το ματς της Παρασκευής (03/03, 19:00) με την ουραγό Γαλατάσαραϊ (6-14) στην Τουρκία και οι παίκτες του Τσάβι Πασκουάλ συνεχίζουν κανονικά τις προπονήσεις τους.

Το gazzetta.gr σας παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν από τις αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων, αλλά και από τα δυνατά ματς Φενέρ-ΤΣΣΚΑ, Μπασκόνια-Ρεάλ και όχι μόνο!

Ούνικς-Ολυμπιακός (02/02, 18:00, 0-1)

Ο Ολυμπιακός συνέτριψε την Ούνικς με 88-59 την 11η αγωνιστική, με τους Γκριν και Λοτζέσκι να έχουν από 15 πόντους έκαστος.

Ο Καϊμακόγλου και ο Σπανούλης ήταν συμπαίκτες στο Μαρούσι τη σεζόν 2004-05.

Ο Λάνγκφορντ είναι πρώτος σκόρερ στη φετινή διοργάνωση με 22.3 πόντους ανά αγώνα. Ακόμη, είναι πρώτος και στο ranking με 22.8 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Παραχούσκι είναι δεύτερος σε κοψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Σπανούλης είναι δεύτερος σκόρερ στο θεσμό με 3.230 πόντους, δεύτερος σε ασίστ με 1.072 και πρώτος σε βολές με 877 εύστοχες. Φέτος, είναι δεύτερος πασέρ με 6.4 ασίστ ανά αγώνα.

Ο Έλληνας γκαρντ επίσης έχει πετύχει 341 τρίποντα στη διοργάνωση και βρίσκεται στην 7η θέση. Μπροστά του είναι ο Διαμαντίδης με 372.

Ο Παπανικολάου έφτασε τα 100 κλεψίματα και θέλει ακόμα 16 ριμπάουντ για να φτάσει τα 500.

Φενέρμπαχτσε-ΤΣΣΚΑ (02/02, 19:45, 10-19)

Την 14η αγωνιστική, η Φενέρ επικράτησε της ΤΣΣΚΑ με 95-79 στην παράταση, στη Μόσχα. Ο Ντίξον μέτρησε 25 πόντους και ο Γιούντο 17.

Ο Δημήτρης Ιτούδης ήταν επί 13 χρόνια βοηθός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και μαζί κατέκτησαν πέντε ευρωπαϊκά τρόπαια.

Ο Άντιτς ήταν συμπαίκτης με τους Χάινς και Σλούκα στον Ολυμπιακό για δύο χρόνια και κατέκτησαν ισάριθμα τρόπαια στη διοργάνωση (2012, 2013).

Ο Σλούκας ήταν επίσης συμπαίκτης με τον Τεόντοσιτς στην ομάδα του Πειραιά τη σεζόν 2009-10.

Ο Ντατόμε έχει 31 σερί εύστοχες βολές μέχρι τώρα.

Ο Γιούντο είναι πρώτος σε κοψίματα φέτος με 2.1 ανά αγώνα και τέταρτος σε ριμπάουντ με 7.5.

Ο Ντε Κολό είναι δεύτερος σκόρερ φέτος με 18.8 πόντους ανά αγώνα και δεύτερος στο ranking με 21 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Τεόντοσιτς είναι τρίτος σε ασίστ σε όλη τη διοργάνωση με 1.043. Μπροστά του είναι ο Σπανούλης (2ος) με 1.072.

Ο Σέρβος γκαρντ φέτος είναι δεύτερος πασέρ με 7.6 ασίστ και τέταρτος σκόρερ με 16.9 πόντους ανά αγώνα.

Ο Χριάπα είναι πέμπτος σε κοψίματα στο θεσμό με 154 και ο Χάινς είναι έκτος με 148.

Ζαλγκίρις-Μπαρτσελόνα (02/02, 20:00, 3-21)

Την 6η αγωνιστική, η Μπαρτσελόνα νίκησε την Ζαλγκίρις με 92-86, με τον Ράις να μετρά 20 πόντους και τον Κόπονεν 16.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έπαιξε στην Μπαρτσελόνα τις σεζόν 2000-03 και 2012-13. Το 2003 κατέκτησε το ευρωπαϊκό τρόπαιο με το σύλλογο.

Ο Ναβάρο έχει κάνει ρεκόρ καριέρας κόντρα στην ομάδα του Κάουνας με 32 πόντους και 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Επίσης, και ο Τόμιτς έχει κάνει ρεκόρ καριέρας σε πόντους ενάντια στη Ζαλγκίρις με 28.

Ο Γιανκούνας είναι 13ος σκόρερ στη διοργάνωση με 2.326 πόντους.

Ο Γιαβτόκας είναι έβδομος σε τάπες με 144 και θέλει 15 ριμπάουντ για να φτάσει τα 800.

Ο Ναβάρο είναι πρώτος σκόρερ στην Euroleague με 3.968 πόντους, πρώτος σε τρίποντα με 590 και τρίτος σε βολές με 816.

Ο Τόμιτς είναι ένατος σε ριμπάουντ με 1.056. Μπροστά του είναι οι Φώτσης και Μπατίστ με 1.117.

Μπάμπεργκ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (02/02, 21:00, 2-1)

Η Μπάμπεργκ επικράτησε της Μακάμπι στο Τελ Αβίβ με 85-70, για την 11η αγωνιστική. Ο Μέλι έκανε ρεκόρ καριέρας σε πόντους (27 με 6/8 τρ.) σε ριμπάουντ (14) και στο σύστημα αξιολόγησης (40β.).

Ο Γκάουντλοκ ήταν συμπαίκτης με τους Ζήση και Βερεμένκο στην Ούνικς, το 2013-14, και είχαν προπονητή τον Τρινκιέρι. Επίσης, ο Αμερικανός γκαρντ ήταν συμπαίκτης με τον 33χρονο Έλληνα και στη Φενέρ το 2014-15.

Ο Ζήσης έκανε ρεκόρ καριέρας σε ασίστ (13) ενάντια στην Μπάμπεργκ τον Δεκέμβριο του 2004, όταν έπαιζε στην ΑΕΚ.

Επίσης, ο Έλληνας γκαρντ έχει 19 σερί εύστοχες βολές φέτος στη διοργάνωση. Ακόμη, είναι στην 8η θέση των πασέρ, με 762 ασίστ. Ο Ναβάρο είναι στην 7η με 784. Σε συμμετοχές στην Euroleague είναι 4ος με 273 εμφανίσεις.

Ο Μέλι είναι δεύτερος σε ριμπάουντ τη φετινή σεζόν με 7.9 ανά αγώνα και 4ος στο ranking με 18.8 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Ο Μίλερ είναι πρώτος σε τρίποντα με 47 εύστοχα.

Ο Γκάουντλοκ είναι πέμπτος σκόρερ στη διοργάνωση με 16.8 πόντους.

Ο Σμιθ θέλει 1 κλέψιμο για να φτάσει τα 100.

Αρμάνι Μιλάνο-Νταρουσάφακα (02/02, 21:45, 1-0)

Η Αρμάνι νίκησε την Νταρουσάφακα με 81-80 στην Τουρκία, την 2η αγωνιστική, με τον Μάτσβαν να έχει 19 πόντους.

Ο Σίμον έχει 17 σερί εύστοχες βολές μέχρι στιγμής.

Ο Χίκμαν θέλει 12 ασίστ για να φτάσει τις 300.

Ο Ουίλμπεκιν είναι τέταρτος σε κλεψίματα με 1.53 φέτος και ο Ουαναμέικερ πέμπτος με 1.50 ανά αγώνα.

Ο Σαβάς θέλει 5 ριμπάουντ για να φτάσει τα 500 στη διοργάνωση.

Γαλατάσαραϊ-Παναθηναϊκός (03/02, 19:00, 0-3)

Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε τη Γαλατά με 85-58 την 11η αγωνιστική, με τον Καλάθη, τον Γκέιμπριελ και τον Ρίβερς να μετρούν από 14 πόντους έκαστος.

Ο Τσάβι Πασκουάλ είχε παίκτη τον Πλάις στην Μπαρτσελόνα το 2014-15.

Ο Ντέι έχει 25 σερί εύστοχες βολές μέχρι στιγμής.

Ο Τάιους είναι δεύτερος σε κοψίματα φέτος με 1.6 ανά αγώνα και ο Πλάις είναι τέταρτος με 1.1.

Ο Καλάθης είναι δεύερος σε κλεψίματα με 1.8 ανά παιχνίδι.

Ο Σίνγκλετον είναι πέμπτος σε τάπες με 1.1 ανά ματς.

Ο Μπουρούσης είναι δεύτερος σε ριμπάουντ στην Euroleague με 1.543 και δεύτερος σε κοψίματα με 188.

Επίσης, ο Έλληνας σέντερ είναι στη 14η θέση των σκόρερ με 2.313 πόντους.

Ο Φώτσης είναι έβδομος σε ριμπάουντ στο θεσμό με 1.117. Τόσα έχει και ο Μπατίστ.

Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης (03/02, 21:30, 3-0)

Την 3η αγωνιστική, η Μπασκόνια επικράτησε της Ρεάλ με 91-87 στη Μαδρίτη. Ο Μπλάζιτς σημείωσε 21 πόντους και ο Βόιτμαν 18.

Ο Λάρκιν είναι τρίτος σε ασίστ φέτος με 6.1 και σε κλεψίματα με 1.6 ανά αγώνα.

Ο Βόιτμαν είναι πέμπτος σε ριμπάουντ με 7 ανά παιχνίδι.

Ο Τόμπινκς έχει πετύχει 37 σερί εύστοχες βολές μέχρι στιγμής.

Ο Γιουλ είναι τρίτος σκόρερ στη διοργάνωση με 18 πόντους ανά αγώνα και τέταρτος σε ασίστ με 6.

Ο Ρέγιες είναι πέμπτος σκόρερ στο θεσμό με 2.586 πόντους και πρώτος σε ριμπάουντ με 1.560.

Ο Ματσιούλις είναι έβδομος σε κλεψίματα με 231. Ο Ναβάρο είναι μπροστά του με 239.

Ερυθρός Αστέρας-Εφές (03/02, 21:45, 3-4)

Η Εφές νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα με 100-79 την 9η αγωνιστική. Ο Μπράουν έβαλε 20 πόντους κι έκανε ρεκόρ καριέρας στο σύστημα αξιολόγησης με 38 βαθμούς.

Ο Γιόβιτς είναι πέμπτος σε ασίστ με 6 ανά αγώνα.

Ο Κούζμιτς είναι πρώτος σε ριμπάουντ με 8.1 ανά παιχνίδι.

Ο Τζένκινς είναι πρώτος σε κλεψίματα με 2.1 ανά ματς.

Ο Ερτέλ είναι πρώτος σε ασίστ με 5.5 ανά αγώνα και είναι 11ος πασέρ στη διοργάνωση (721ασ.).

Ο Χάνεϊκατ είναι τρίτος σε ριμπάουντ με 7.9 ανά παιχνίδι.