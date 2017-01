Ο Ράντονιτς σε ρόλο Τζέιμς Μποντ! (pic)

Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου έκαναν το 20-0 στην Αδριατική Λίγκα και πλέον θέλουν να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους στην EuroLeague (7-0) απέναντι στην Αναντολού Εφές (3/2) για την 21η αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «Aleksandar Nikolic Hall» και ο Ερυθρός Αστέρας ξεκίνησε να προμοτάρει το ματς στα social media, χρησιμοποιώντας τον κόουτς Ντέγιαν Ράντονιτς σε ρόλο Τζέιμς Μποντ!

Elite squad of BC Crvena zvezda on a new @EuroLeague mission after 007 successful missions in a row!

Code name #CZVEFS#GameON #WeAreTheTeam pic.twitter.com/TxYWmEcMrI

— KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) 31 Ιανουαρίου 2017