Ξεπέρασε τον Πόρτερ ο ΛεΜπρόν! (pic)

Ο «Βασιλιάς», πέρα από τους 31 πόντους και τα 5 ριμπάουντ που πήρε στο ματς με τους Νετς, μοίρασε και 11 ασίστ, οι οποίες ήταν αρκετές για να γράψει ιστορία.

Ο ηγέτης των Καβαλίερς πέρασε στην 14η θέση των πασέρ, αφού συνολικά έφτασε τις 7.171 ασίστ και άφησε πίσω του τον πάλαι ποτέ γκαρντ των Μπλέιζερς, Γουλβς, Χιτ και Σπερς, Τέρυ Πόρτερ (7.160).

Ο «King James» έχει μπροστά του στη σχετική λίστα τον Λένι Ουίλκινς (7.211), ενώ στην 1η θέση είναι ο Τζον Στόκτον με 15.806 ασίστ.

Congrats to @KingJames of the @cavs on passing Terry Porter (7,160) for 14th on the all-time Assists list! pic.twitter.com/omoS1xyI3q

— NBA (@NBA) 28 Ιανουαρίου 2017