Ο Μίλος Τεόντοσιτς δεν αγωνίστηκε στην ήττα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας στο Κάουνας και δεν θα είναι στη διάθεση του Δημήτρη Ιτούδη, ούτε κόντρα στην Αναντολού Εφές:

Tonight vs @AnadoluEfesSK we don't have @MilosTeodosic4, Khryapa, Korobkov and @LazarBird_4. VK twisted his ankle during morning practice

— CSKA Moscow (@cskabasket) January 27, 2017