Αυτοτραυματίστηκε ο Καντέρ (vids)

Άσχημα τα νέα για τους Θάντερ, καθώς στο παιχνίδι με τους Μάβερικς, ο Καντέρ παρουσίασε... τάσεις αυτοκαταστροφής και τραυματίστηκε. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος την ώρα ενός ταιμ άουτ στη δεύτερη περίοδο, ξέσπασε τα νεύρα του, ρίχνοντας μπουνιά σε μία καρέκλα.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, δεν αγωνίστηκε ξανά, καθώς πονούσε και αποχώρησε για να κάνει ακτινογραφία. Μάλιστα, παρόλο που η ομάδα δηλώνει επίσημα πως ακόμα δεν υπάρχουν νέα, το ESPN επικαλείται πηγές, σύμφωνα με τις οποίες η ζημιά είναι σοβαρή και θα τον αφήσει για καιρό εκτός δράσης.

Enes Kanter to possibly miss up to 8 weeks with fractured right forearm after punching chair during timeout. #stupid pic.twitter.com/JmzJiUTYuO

— Tailgate Sports (@_tailgatesports) 27 Ιανουαρίου 2017