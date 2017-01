Οι Μπλέιζερς τίμησαν τους πρωταθλητές του 1977! (pics & vid)

Η ομάδα του Πόρτλαντ έκανε μια μίνι τελετή βράβευσης για να αποτίσει φόρο τιμής στους πρωταθλητές του 1977, στο ημίχρονο του αγώνα με τους Λέικερς.

Η τότε ομάδα των Μπλέιζερς είχε αγωνιστεί στους τελικούς του ΝΒΑ κόντρα στους Σίξερς - οι οποίοι είχαν και πλεονέκτημα έδρας - και με σκορ 4-2 κατέκτησαν τελικά το πρώτο τους τρόπαιο, το οποίο είναι και το μοναδικό μέχρι και σήμερα.

