Στα τελευταία παιχνίδια των Μπακς αυτό που έβλεπες ήταν έναν Αντετοκούνμπο να παλεύει μόνος του, αλλά να μην είναι δίπλα του και οι συμπαίκτες του. Σήμερα στο ματς με τους Σίξερς έγινε το αντίθετο θα λέγαμε. Ο Greek Freak ήταν κακός για τα δικά του στάνταρ καθώς σε 39 λεπτά μέτρησε 17 πόντους, κατέβασε 12 ριμπάουντ, είχε 5 ασίστ και 4 κλεψίματα, με τα... ελάφια να χάνουν με 109-114 παρότι οι αντίπαλοί τους έπαιζαν χωρίς τον Εμπίντ. Για τους Μπακς ο Μονρό με 28 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ και τον ακολούθησε ο Πάρκερ με 20. Όσους είχε και ο Χέντερσον που ήταν πρώτος σκόρερ των φιλοξενούμενων με τους Ευρωπαίους Ιλιασόβα και Σάριτς να ακολουθούν με 17.

Air Bari just took off. No needed!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/jwkUDfVBR4

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 26, 2017