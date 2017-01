Μεγάλο ματς για γερά νεύρα στο Κλίβελαντ, με τους Κινγκς να πετυχαίνουν την έκπληξη της βραδιάς Η παρέα του Κώστα Κουφού κατάφερε να φύγει νικήτρια από από την σκληρή αυτή έδρα επικρατώντας των Καβαλίερς του Λεμπρόν Τζέιμς με 116-112. Ο Έλληνας σέντερ έπαιξε 18 λεπτά και σε αυτό το διάστημα πρόλαβε να βάλει 4 πόντους, να μαζέψει 6 ριμπάουντ και να δώσει και μια ασίστ.

Πρώτος σκόρερ για τους θριαμβευτές ο Κάζινς που έφτασε τους 28 πόντους, με τον Κόλισον να ακολουθεί με 23. Για τους πρωταθλητές ο Λεμπρόν είχε 24, ο Λαβ 21 και ο Ίρβινγκ 20, αλλά δεν κατάφεραν να αποφύγουν την ήττα. Το ματς κρίθηκε στην παράταση με τους φιλοξενούμενους να καταφέρνουν να παίρνουν τη νίκη χάρη σε τρίποντο του Αφλάλο που στα 17 δευτερόλεπτα έκανε το 115-112.

The shot that sealed it!!! #KingsFTW pic.twitter.com/1HATcNoEXR

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 26, 2017