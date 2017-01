Ο Μάικ Τσίρμπες θα τεθεί άμεσα στην διάθεση του Σάσα Τζόρτζεβιτς, αφού η Μακάμπι Τελ Αβίβ τον παραχώρησε δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις θα δεν αποκλείεται να δώσει το «παρών» στο εκτός έδρας ματς με την Λιετκαμπέλις για την 4η αγωνιστική του ΤΟΡ-16 του Eurocup.

Center Maik #Zirbes joins @fcb_basketball on loan until end of season. Welcome to Munich, Maik! #FCBB_myteam

