Παίκτες της εβδομάδας οι Εμπίντ και Λέοναρντ (pic)

Ο Τζόελ Εμπίντ την προηγούμενη εβδομάδα σημείωσε κατά μέσο όρο 22 πόντους, 10.3 ριμπάουντ και 3.7 κοψίματα, κρατώντας τους Σίξερς αήττητους, από τις 16 ως τις 22 Ιανουαρίου.

Από την άλλη, ο Καουάι Λέοναρντ μέτρησε κατά μέσο όρο 36.3 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4.7 ασίστ, με τους Σπερς να κάνουν ρεκόρ 3-0. Μάλιστα, η περασμένη εβδομάδα σημαδεύτηκε από το ρεκόρ καριέρας που έκανε σε πόντους (41), στη νίκη επί των Καβαλίερς (118-115).

The #NBA Players of the Week! @JoelEmbiid of the @Sixers @kawhileonard of the @spurs pic.twitter.com/7hZanYi3Bp

— NBA (@NBA) 23 Ιανουαρίου 2017