Ξεπέρασε τον Κέβιν Τζόνσον ο Ντερόν Ουίλιαμς! (pic)

Ο γκαρντ των Ντάλας Μάβερικς μοίρασε οκτώ τελικές πάσες στην αναμέτρηση με τους Λος Άντζελες Λέικερς και έφτασε τις 6.715 ασίστ στην καριέρα του!

Έτσι ξεπέρασε τον Κέβιν Τζόνσον ο οποίος έκλεισε την καριέρα του έχοντας μοιράσει 6.711 ασίστ.

Επόμενος στόχος του Ντερόν Ουίλιαμς είναι η 19η θέση και οι 6.726 τελικές πάσες του Μάγκσι Μπογκς.

Από τους εν ενεργεία παίκτες, στην 20άδα υπάρχουν οι Αντρέ Μίλερ (9ος με 8.524 ασίστ), Κρις Πολ (10ος με 8.037 ασίστ) και ΛεΜπρόν Τζέιμς (15ος με 7.137 ασίστ).

Congrats to @DeronWilliams of the @dallasmavs on passing Kevin Johnson (6,711) for 20th on all-time Assists list! pic.twitter.com/VSV4pvh9Cl

— NBA (@NBA) 22 Ιανουαρίου 2017